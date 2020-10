Politica 191

Autostrada Siracusa-Gela, compiuto un altro passo: quasi pronti altri dieci chilometri di autostrada

Sopralluogo dei tecnici e responsabili dell’impresa appaltatrice, dell'assessore alle Infrastrutture Falcone del consigliere del Consorzio per le Autostrade Siciliane Gruttadauria

Redazione

21 Ottobre 2020 15:45

Sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la costruzione della tratta autostradale Siracusa-Gela, che si snoda lungo la A18 e che porta gli originari 9,5 km, in esercizio alla data di stipula della convenzione, verso gli attuali 41,5 km. Erano presenti i tecnici e responsabili dell’impresa appaltatrice, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità on.le Marco Falcone e il consigliere del Consorzio per le Autostrade Siciliane arch. Sergio Gruttadauria. L’appuntamento è servito a fare il punto sulle opere realizzate e programmare gli step successivi che interesseranno a breve la nuova pavimentazione del tratto Cassibile-Rosolini.“Abbiamo monitorato il buon avanzamento dell’opera e i relativi collaudi, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid. Avevamo trovato dei lavori morenti e oggi sono quasi pronti dieci chilometri di nuova infrastruttura per il sud est della Sicilia”, ha dichiarato l’Assessore Falcone.

Il consigliere Gruttadauria si è soffermato con i tecnici sulla verifica delle migliorie apportate al progetto originario, con particolare attenzione alle barriere, al sistema di regimentazione delle acque meteoriche e al verde. “Oggi sono qui in rappresentanza del Presidente, avv. Francesco Restuccia, e della vicepresidente, avv. Chiara Sterrantino” - ha spiegato Gruttadauria - “perché riteniamo questa un’opera, da troppi anni attesa, strategica socialmente ed economicamente per il territorio regionale. Il consiglio di amministrazione, dal suo insediamento, sta seguendo con particolare attenzione l’evolversi e lo stato di avanzamento dei lavori: abbiamo potenziato gli uffici di direzione lavori con direttori operativi e ispettori di cantieri e siamo costantemente e concretamente vicini ad impresa e fornitori, anticipando anche i pagamenti del Ministero laddove fosse necessario, affinché non si verifichino rallentamenti sui lavori”.



Sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la costruzione della tratta autostradale Siracusa-Gela, che si snoda lungo la A18 e che porta gli originari 9,5 km, in esercizio alla data di stipula della convenzione, verso gli attuali 41,5 km. Erano presenti i tecnici e responsabili dell’impresa appaltatrice, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità on.le Marco Falcone e il consigliere del Consorzio per le Autostrade Siciliane arch. Sergio Gruttadauria. L’appuntamento è servito a fare il punto sulle opere realizzate e programmare gli step successivi che interesseranno a breve la nuova pavimentazione del tratto Cassibile-Rosolini.“Abbiamo monitorato il buon avanzamento dell’opera e i relativi collaudi, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid. Avevamo trovato dei lavori morenti e oggi sono quasi pronti dieci chilometri di nuova infrastruttura per il sud est della Sicilia”, ha dichiarato l’Assessore Falcone.

Il consigliere Gruttadauria si è soffermato con i tecnici sulla verifica delle migliorie apportate al progetto originario, con particolare attenzione alle barriere, al sistema di regimentazione delle acque meteoriche e al verde. “Oggi sono qui in rappresentanza del Presidente, avv. Francesco Restuccia, e della vicepresidente, avv. Chiara Sterrantino” - ha spiegato Gruttadauria - “perché riteniamo questa un’opera, da troppi anni attesa, strategica socialmente ed economicamente per il territorio regionale. Il consiglio di amministrazione, dal suo insediamento, sta seguendo con particolare attenzione l’evolversi e lo stato di avanzamento dei lavori: abbiamo potenziato gli uffici di direzione lavori con direttori operativi e ispettori di cantieri e siamo costantemente e concretamente vicini ad impresa e fornitori, anticipando anche i pagamenti del Ministero laddove fosse necessario, affinché non si verifichino rallentamenti sui lavori”.



News Successiva Visite diagnostiche prenotate per il luglio 2021, Giudice chiede una verifica dello stato di salute della sanità gelese

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare