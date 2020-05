Attualita 173

Autostrada Siracusa - Gela, sopralluogo di Musumeci: "A settembre altri nuovi chilometri di percorso"

Il presidente della Regione si è recato nel cantiere aperto nei pressi di Rosolini, Noto e Ispica

Redazione

22 Maggio 2020 15:36

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha visitato stamane, insieme all'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, il cantiere sull’autostrada Siracusa-Gela, nei pressi di Rosolini, Noto e Ispica. «Grazie al Consorzio per le autostrade della Regione - sottolinea il governatore - stiamo andando avanti velocemente in un’opera di straordinaria importanza per la nostra Isola. Contiamo per settembre di inaugurare altri nuovi chilometri di percorso».

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha visitato stamane, insieme all'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, il cantiere sull’autostrada Siracusa-Gela, nei pressi di Rosolini, Noto e Ispica. «Grazie al Consorzio per le autostrade della Regione - sottolinea il governatore - stiamo andando avanti velocemente in un’opera di straordinaria importanza per la nostra Isola. Contiamo per settembre di inaugurare altri nuovi chilometri di percorso».

News Successiva Gela, dipendenti "La Fenice" licenziati: la vertenza si sposta all'ufficio del Lavoro di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare