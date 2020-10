Attualita 237

Autostrada Palermo-Catania, prosegue l'installazione delle nuove barriere laterali: restringimenti di carreggiata

I restringimenti, i cui lavori sono eseguiti dall'Anas, sono previsti a partire dalla prossima settimana

Redazione

16 Ottobre 2020 18:01

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” prosegue l’installazione delle nuove barriere di protezione laterale. A partire dalla prossima settimana saranno avviati gli interventi per l’installazione delle nuove barriere lungo lo spartitraffico, in entrambe le carreggiate, tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Termini Imerese.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni sarà necessario procedere all’istituzione di restringimenti di carreggiata mediante chiusura della corsia di sorpasso tra il km 12,200 e il km 26,000, limitatamente all’area di volta in volta interessata dal cantiere.













