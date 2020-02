Attualita 4498

Autostrada Palermo-Catania, da lunedì il viadotto Cannatello sarà riaperto ai mezzi pesanti

I mezzi in transito dovranno rispettare il limite di velocità di 40 km/h e mantenere una distanza minima di 50 metri

28 Febbraio 2020 16:00

A partire da lunedì 2 marzo cesserà l'interruzione al transito dei mezzi pesanti diretti a Catania in corrispondenza del viadotto Cannatello. A renderlo noto è l'Anas, spiegando che "il provvedimento si rende possibile poiché l'avanzamento dei lavori sul viadotto in carreggiata opposta consente ormai la possibilità di istituire il doppio senso di circolazione".



I mezzi in transito dovranno rispettare il limite di velocità di 40 km/h e mantenere una distanza minima di 50 metri. I mezzi entro le 3,5 tonnellate potranno continuare a percorrere regolarmente la normale carreggiata, come avvenuto sinora.

