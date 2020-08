Attualita 1073

Autostrada "Palermo - Catania", traffico a rilento a Tremonzelli per consentire ad Enel di effettuare dei lavori

L'Enel sta procedendo alla sostituzione di alcuni cavi di alta tensione. Sono in corso dei blocchi temporanei

Redazione

27 Agosto 2020 11:42

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” sono in atto blocchi temporanei della circolazione, in entrambe le direzioni, tra Tremonzelli e Irosa. Il provvedimento si rende necessario per consentire ad Enel di effettuare la sostituzione di cavi ad alta tensione in attraversamento aereo in prossimità del km 76,300.

I blocchi della circolazione avverranno ad intervalli di dieci minuti, per evitare l’accumulo di code.

Sul posto il personale di Anas.









