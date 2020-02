Attualita 255

Autostrada Palermo - Catania, partono i lavori di manutenzione sul giunto del viadotto Fiumetorto

Prevista da lunedì la chiusura della carreggiata in direzione Catania e doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Palermo, tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato Industriale

Redazione

13 Febbraio 2020 16:23

A partire da lunedì 17 febbraio saranno avviati i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione e delle testate delle solette del viadotto Fiumetorto, al km 33,350 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in direzione Catania.Per consentire l’esecuzione dell’intervento, sarà necessario procedere alla chiusura al traffico della carreggiata in direzione Catania dal km 33,200 al km 34,000, con deviazione del traffico nei due sensi di marcia sulla carreggiata in direzione Palermo.

I lavori avranno una durata di tre settimane e si concluderanno venerdì 6 marzo.













