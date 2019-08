Attualita 73

Autostrada "Palermo - Catania", carreggiata chiusa per lavori di messa in sicurezza di un giunto

I lavori sono in corso in direzione Catania all'altezza di Paternò, fra lo svincolo di Gerbini e Motta Sant'Anastasia

Redazione

09 Agosto 2019 10:11

Sulla A19 “Palermo Catania” è chiusa la carreggiata in direzione Catania a Paternò (città metropolitana di Catania) dallo svincolo di Gerbini, al km 171,300, allo svincolo di Motta Sant’Anastasia, al km 182,500, per consentire i lavori di messa in sicurezza del giunto di dilatazione del viadotto Simeto al km178,120. Deviazioni sulla strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.













