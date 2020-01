Attualita 485

Autostrada A19, uscita obbligatoria a Tremonzelli per i tir: svincolo di Resuttano off limits

Revocata la possibilità di utilizzo dello svincolo di Resuttano per i mezzi pesanti diretti a Catania, a causa dell’istituzione del divieto di transito sulla sp 19

23 Gennaio 2020

In merito al percorso alternativo previsto per i mezzi pesanti diretti da Palermo a Catania lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Tremonzelli.Il percorso alternativo per i mezzi pesanti eccedenti le 3,5 tonnellate, come indicato dai Pannelli a Messaggio Variabile lungo l’autostrada, prevede l’uscita allo svincolo di Tremonzelli e, dopo avere percorso le strade statali 120, 117, 121 e la strada provinciale sp33, il rientro in autostrada allo svincolo di Mulinello.

Tale disposizione si è resa necessaria in seguito all’istituzione, da parte del Libero Consorzio di Caltanissetta, del divieto di transito ai mezzi pesanti lungo la sp 19.

L’autostrada potrà essere percorsa fino a Resuttano, pertanto, esclusivamente dai mezzi pesanti che abbiano tale località come destinazione finale.













