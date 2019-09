Attualita 212

Autostrada A19, svincolo di Resuttano: da lunedì interventi di pavimentazione sulle rampe

Le rampe saranno chiuse alternativamente con esposizione degli itinerari alternativi in prossimità degli svincoli precedenti

Redazione

06 Settembre 2019 16:24

Da lunedì 9 settembre, in fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18, saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione lungo le rampe dello svincolo di Resuttano dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione programmata da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada.

Le rampe dello svincolo saranno chiuse alternativamente a seconda dello stato di avanzamento del cantiere e, per i veicoli provenienti da Palermo e da Catania, verrà apposta segnaletica provvisoria in prossimità degli svincoli di Irosa e Ponte Cinque Archi.

Gli itinerari alternativi saranno segnalati anche ai veicoli provenienti da Resuttano e diretti in autostrada.







