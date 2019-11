Attualita 133

Autostrada A19 Palermo - Catania riaperta ai mezzi leggeri. I tecnici per sistemare il giunto hanno lavorato tutta la notte

I lavori sono stati ultimati con qualche ora in anticipo rispetto alle previsioni. Entro stasera il tratto sarà riaperto anche ai mezzi pesanti

Redazione

19 Novembre 2019 12:18

Alle 9:30 di questa mattina è stata riaperta al traffico, momentaneamente ai soli veicoli non eccedenti le 3,5 tonnellate, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato Industriale.Sono stati infatti ultimati qualche ora in anticipo rispetto alle previsioni i lavori finalizzati al risanamento di un giunto di dilatazione avviati con urgenza nella serata di ieri e proseguiti per tutta la notte per ridare continuità alla circolazione autostradale.

Entro stasera il tratto sarà riaperto anche ai mezzi pesanti eccedenti le 3,5 tonnellate, che al momento vengono deviati allo svincolo di Termini Imerese e, percorrendo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, possono fare rientro in autostrada allo svincolo di Agglomerato Industriale.











Alle 9:30 di questa mattina è stata riaperta al traffico, momentaneamente ai soli veicoli non eccedenti le 3,5 tonnellate, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato Industriale.Sono stati infatti ultimati qualche ora in anticipo rispetto alle previsioni i lavori finalizzati al risanamento di un giunto di dilatazione avviati con urgenza nella serata di ieri e proseguiti per tutta la notte per ridare continuità alla circolazione autostradale.

Entro stasera il tratto sarà riaperto anche ai mezzi pesanti eccedenti le 3,5 tonnellate, che al momento vengono deviati allo svincolo di Termini Imerese e, percorrendo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, possono fare rientro in autostrada allo svincolo di Agglomerato Industriale.











News Successiva Torna il maltempo in Sicilia, previsti già da domani piogge abbondanti e temporali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews