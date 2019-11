Attualita 1465

Autostrada Palermo-Catania chiusa nei pressi di Termini Imerese: in un viadotto c'è un giunto danneggiato

L'autostrada è stata chiusa in direzione Catania. L'itinerario alternativo è costituito dalla statale 113

Redazione

18 Novembre 2019 16:54

L’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Catania, tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato Industriale.Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’accertamento, da parte delle squadre di Anas, della presenza di un giunto di dilatazione danneggiato lungo il viadotto “Fiumetorto”.

L’itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, tra lo svincolo di Termini Imerese e quello di Agglomerato Industriale.

Non è stato possibile istituire il doppio senso di circolazione sulla opposta carreggiata in quanto la carreggiata in direzione Palermo, nello stesso tratto, è attualmente interessata da un intervento di rifacimento del cavalcaferrovia.



++AGGIORNAMENTO ORE 18.03+++



Sono appena stati avviati con urgenza i lavori di risanamento del giunto di dilatazione sul viadotto “Fiumetorto” dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, il cui danneggiamento ha reso necessaria, nella tarda mattinata di oggi, la chiusura dell’autostrada tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato Industriale, in direzione Catania.



Si prevede di ridare continuità alla circolazione autostradale nel corso della giornata di domani, martedì 19 novembre, quando sarà stata ripristinata una porzione di giunto sufficientemente ampia da riaprire al traffico almeno una delle due corsie.



Fino alla riapertura, l’itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, tra lo svincolo di Termini Imerese e quello di Agglomerato Industriale.



Non è stato possibile istituire il doppio senso di circolazione sulla opposta carreggiata in quanto la carreggiata in direzione Palermo, nello stesso tratto, è attualmente interessata da un intervento di rifacimento del cavalcaferrovia.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.























