Attualita 561

Autostrada A19, limitazioni allo svincolo Cinque Archi: al via interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione

Saranno interessate dai lavori tutte le rampe dello svincolo, che saranno chiuse al traffico in giorni differenti della prossima settimana

Redazione

24 Ottobre 2019 19:18

La prossima settimana, nell’ambito degli interventi per l’adeguamento a LED degli impianti di illuminazione, sarà necessario chiudere le rampe dello svincolo “Ponte Cinque Archi” dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 17, secondo il seguente calendario:Lunedì 28 ottobre sarà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Catania.

Martedì 29 ottobre sarà chiusa la rampa di entrata in autostrada in direzione Palermo.

Mercoledì 30 ottobre sarà chiusa la rampa di entrata in autostrada in direzione Catania.

Giovedì 31 ottobre sarà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo.

L’accesso e l’uscita dall’autostrada saranno garantiti mediante l’utilizzo dello svincolo di Resuttano, al km 83,250.







