Cronaca 188

Autostrada A19, giovedì 1 e venerdì 2 agosto saranno chiuse le rampe dello svincolo di Catenanuova

L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione programmata da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada

Redazione

30 Luglio 2019 13:01

A partire da giovedì 1 e venerdì 2 agosto, in fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 19, nell’ambito dei lavori di installazione dei nuovi impianti di illuminazione a LED , sarà necessario chiudere al traffico due rampe dello svincolo di Catenanuova dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione programmata da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada.



Nel dettaglio, giovedì 1° agosto sarà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo e diretti a Catenanuova, che potranno utilizzare il precedente svincolo di Agira e poi la sp 21 e la statale 192.



Giovedì 2 agosto, invece, sarà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli provenienti da Catenanuova e diretti a Catania, che potranno percorrere la statale 192 fino al successivo svincolo di Gerbini Sferro.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.







A partire da giovedì 1 e venerdì 2 agosto, in fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 19, nell’ambito dei lavori di installazione dei nuovi impianti di illuminazione a LED , sarà necessario chiudere al traffico due rampe dello svincolo di Catenanuova dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione programmata da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada.



Nel dettaglio, giovedì 1° agosto sarà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo e diretti a Catenanuova, che potranno utilizzare il precedente svincolo di Agira e poi la sp 21 e la statale 192.



Giovedì 2 agosto, invece, sarà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli provenienti da Catenanuova e diretti a Catania, che potranno percorrere la statale 192 fino al successivo svincolo di Gerbini Sferro.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.







News Successiva Caltanissetta, sferrò coltellata al suo ex in un casolare di campagna: 25enne condannata

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews