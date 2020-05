Politica 146

Autoscuole aperte in sicurezza, il viceministro delle Infrastrutture Cancelleri: "Il mio impegno per fare presto"

"Nelle ultime settimane il mio impegno con le autoscuole è stato massimo per permettere di aprire il prima possibile" ha detto Cancelleri

Redazione

21 Maggio 2020 07:45

Firmato il protocollo delle linee guida per il contenimento del contagio del covid19 per i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole. “Ricordo a tutti che solo l’impegno e la determinazione portano risultati concreti” il commento del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri. “Infatti è stata fondamentale la costante interlocuzione con le associazioni delle autoscuole per raggiungere l’unico risultato che contava: riaprire le autoscuole e permettere loro di lavorare nella massima sicurezza. Nelle ultime settimane il mio impegno con le autoscuole è stato massimo per permettere di aprire il prima possibile.” conclude Cancelleri.

