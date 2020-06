Eventi 36

Automobile Club Caltanissetta, slittano al prossimo anno le manifestazioni previste a settembre

È la conseguenza dell’emergenza epidemica che ha travolto il nostro Paese e che ha condotto le autorità a vietare lo svolgimento di competizioni sportive con il pubblico

Redazione

17 Giugno 2020 12:23

Quest’anno non potranno svolgersi gli eventi che ogni anno l’Automobile Club Caltanissetta organizza nel mese di Settembre: la manifestazione sulla Sicurezza Stradale e i Giovani, la mostra fotografica presso il nostro Comune, l’esposizione delle auto storiche in Piazza Garibaldi, ma soprattutto la Coppa Nissena, la nostra gara valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna.È la conseguenza dell’emergenza epidemica che ha travolto il nostro Paese e che ha condotto le autorità a vietare lo svolgimento di competizioni sportive con il pubblico. L’Automobile Club Caltanissetta, dopo avere informato la Commissione Sportiva dell’Ente, ha comunicato ad Acisport la propria determinazione di rinviare la gara al 2021 e, così come previsto da una apposita delibera della Giunta Sportiva (di Acisport), abbiamo potuto mantenere la titolazione nazionale per il 2021. Anche gli organizzatori di altre 6 gare del CIVM in calendario 2020 hanno raggiunto la medesima decisione e altri ne seguiranno. Non si ha ad oggi certezza che il Campionato si potrà svolgere regolarmente con la disputa del numero minimo di gare previsto dal regolamento. Nell’anno in cui i campionati europei di calcio, le olimpiadi, i campionati sportivi di tutti i paesi sono stati rinviati, dunque anche la nostra gara non potrà essere disputata con il dispiacere di tutti noi appassionati. Ci rifaremo l’anno prossimo ma ancora di più per l’edizione 2022 che celebrerà i 100 anni della Coppa Nissena, la gara in salita più antica e blasonata del nostro Paese. Nell’occasione speriamo di realizzare con l’aiuto del Comune e dell’affetto degli sportivi della nostra città un’edizione indimenticabile.



Quest’anno non potranno svolgersi gli eventi che ogni anno l’Automobile Club Caltanissetta organizza nel mese di Settembre: la manifestazione sulla Sicurezza Stradale e i Giovani, la mostra fotografica presso il nostro Comune, l’esposizione delle auto storiche in Piazza Garibaldi, ma soprattutto la Coppa Nissena, la nostra gara valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna.È la conseguenza dell’emergenza epidemica che ha travolto il nostro Paese e che ha condotto le autorità a vietare lo svolgimento di competizioni sportive con il pubblico. L’Automobile Club Caltanissetta, dopo avere informato la Commissione Sportiva dell’Ente, ha comunicato ad Acisport la propria determinazione di rinviare la gara al 2021 e, così come previsto da una apposita delibera della Giunta Sportiva (di Acisport), abbiamo potuto mantenere la titolazione nazionale per il 2021. Anche gli organizzatori di altre 6 gare del CIVM in calendario 2020 hanno raggiunto la medesima decisione e altri ne seguiranno. Non si ha ad oggi certezza che il Campionato si potrà svolgere regolarmente con la disputa del numero minimo di gare previsto dal regolamento. Nell’anno in cui i campionati europei di calcio, le olimpiadi, i campionati sportivi di tutti i paesi sono stati rinviati, dunque anche la nostra gara non potrà essere disputata con il dispiacere di tutti noi appassionati. Ci rifaremo l’anno prossimo ma ancora di più per l’edizione 2022 che celebrerà i 100 anni della Coppa Nissena, la gara in salita più antica e blasonata del nostro Paese. Nell’occasione speriamo di realizzare con l’aiuto del Comune e dell’affetto degli sportivi della nostra città un’edizione indimenticabile.



News Successiva Calendario Maya, fine del mondo sempre più vicina ma sul web è stato dimostrato che si tratta di una bufala

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare