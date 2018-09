Attualita 115

Autobus, aumentano i collegamenti dalla Sicilia alla Puglia

Tre aziende italiane rafforzano sinergicamente la loro presenza sul territorio costituendo un’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) sotto il brand BigBus

Redazione

18 Settembre 2018 12:31

Marino S.r.l., azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma che opera anche a livello internazionale, SAIS Autolinee S.p.A., storica compagnia siciliana di trasporto pubblico, e Autoservizi Salemi S.r.l., azienda siciliana con una capillare rete di collegamenti urbani, regionali e nazionali, annunciano di aver siglato un accordo grazie al quale saranno attivi, dal prossimo 11 ottobre, i nuovi collegamenti giornalieri dalla Puglia per la Sicilia e dalla Sicilia per la Puglia.Le tre aziende italiane rafforzano sinergicamente la loro presenza sul territorio costituendo un’Associazione Temporanea

di Impresa (ATI) sotto il brand BigBus. «La nostra strategia di sviluppo si fonda sulla volontà di selezionare i migliori partner per siglare accordi che ci consentano di ampliare l’offerta sul territorio nazionale, di garantire ai viaggiatori un servizio sempre più completo ed efficiente e di rispondere al meglio alle sfide crescenti della concorrenza anche internazionale», afferma Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus.

«Le nostre aziende svolgono un riconosciuto ed indispensabile servizio per i cittadini, in regioni spesso caratterizzate da

reti di comunicazione e trasporto insufficienti o precarie. In tal senso, la collaborazione con Autoservizi Salemi e MarinoBus - commenta Fiorella Rodio, Direttore Generale di SAIS Autolinee - offre ai viaggiatori un’alternativa estremamente confortevole, a tariffe accessibili».



Marino S.r.l., azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma che opera anche a livello internazionale, SAIS Autolinee S.p.A., storica compagnia siciliana di trasporto pubblico, e Autoservizi Salemi S.r.l., azienda siciliana con una capillare rete di collegamenti urbani, regionali e nazionali, annunciano di aver siglato un accordo grazie al quale saranno attivi, dal prossimo 11 ottobre, i nuovi collegamenti giornalieri dalla Puglia per la Sicilia e dalla Sicilia per la Puglia.Le tre aziende italiane rafforzano sinergicamente la loro presenza sul territorio costituendo un’Associazione Temporanea

di Impresa (ATI) sotto il brand BigBus. «La nostra strategia di sviluppo si fonda sulla volontà di selezionare i migliori partner per siglare accordi che ci consentano di ampliare l’offerta sul territorio nazionale, di garantire ai viaggiatori un servizio sempre più completo ed efficiente e di rispondere al meglio alle sfide crescenti della concorrenza anche internazionale», afferma Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus.

«Le nostre aziende svolgono un riconosciuto ed indispensabile servizio per i cittadini, in regioni spesso caratterizzate da

reti di comunicazione e trasporto insufficienti o precarie. In tal senso, la collaborazione con Autoservizi Salemi e MarinoBus - commenta Fiorella Rodio, Direttore Generale di SAIS Autolinee - offre ai viaggiatori un’alternativa estremamente confortevole, a tariffe accessibili».



News Successiva Pistacchi e mandorle, il Comune di Caltanissetta firma convenzione per un campo sperimentale