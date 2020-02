Cronaca 380

Auto si schianta contro un muretto: muore una ragazza di Canicattì

Giunta in ospedale, la trentacinquenne casalinga è stata subito sottoposta, dai medici in servizio, ad un delicato intervento chirurgico. Ma durante quell'operazione è deceduta

Redazione

09 Febbraio 2020 10:47

Altro sabato di sangue. Altra notte, di un fine settimana, all'insegna della tragedia stradale. Questa volta è accaduto in contrada Rinazzi a Canicattì. A perdere la vita è stata una ragazza di 35 anni: Rosalinda Migliore. Alle ore 22 circa di ieri, l'autovettura che stava guidando: una Hyndai Matrix - non è ancora chiaro come e perché - si è schiantata contro un muretto di contrada Rinazzi. La giovane è risultata essere gravemente ferita ed è stata subito trasferita, con un'autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Sul posto, si sono precipitati i poliziotti del commissariato cittadino che si sono occupati dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica di quella che poi è stata l'ennesima tragedia del fine settimana.

Giunta in ospedale, la trentacinquenne casalinga è stata subito sottoposta, dai medici in servizio, ad un delicato intervento chirurgico. Ma durante quell'operazione è deceduta.

Sono in corso accertamenti da parte di personale del commissariato di polizia di Canicattì. (Agrigentonotize.it)



Altro sabato di sangue. Altra notte, di un fine settimana, all'insegna della tragedia stradale. Questa volta è accaduto in contrada Rinazzi a Canicattì. A perdere la vita è stata una ragazza di 35 anni: Rosalinda Migliore. Alle ore 22 circa di ieri, l'autovettura che stava guidando: una Hyndai Matrix - non è ancora chiaro come e perché - si è schiantata contro un muretto di contrada Rinazzi. La giovane è risultata essere gravemente ferita ed è stata subito trasferita, con un'autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Sul posto, si sono precipitati i poliziotti del commissariato cittadino che si sono occupati dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica di quella che poi è stata l'ennesima tragedia del fine settimana.

Giunta in ospedale, la trentacinquenne casalinga è stata subito sottoposta, dai medici in servizio, ad un delicato intervento chirurgico. Ma durante quell'operazione è deceduta.

Sono in corso accertamenti da parte di personale del commissariato di polizia di Canicattì. (Agrigentonotize.it)



News Successiva Caltanissetta, ubriaco alla guida tampona due auto in sosta e tenta la fuga. Fermato da polizia e carabinieri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare