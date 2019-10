Cronaca 661

Auto piomba su cantiere all'altezza dello svincolo per Scillato: tre feriti sulla A19

La stessa vettura dopo lo scontro con il mezzo dell’Ente delle Strade è finita di nuovo nella carreggiata ed è stata colpita dalla vettura che procedeva nella stessa direzione

Redazione

14 Ottobre 2019 18:48

Ancora un grave incidente sull’autostrada Palermo Catania. Una vettura con a bordo marito e moglie è finita su un cantiere dell’Anas nei pressi di Scillato.La stessa vettura dopo lo scontro con il mezzo dell’Ente delle Strade è finita di nuovo nella carreggiata ed è stata colpita dalla vettura che procedeva nella stessa direzione verso Palermo. Il bilancio è di tre feriti e tre mezzi distrutti.



L’autostrada è chiusa e si esce a Tremonzelli per rientrate dopo lo svincolo di Scillato.

Il traffico in quella zona è paralizzato sull’autostrada A19 Palermo – Catania in direzione del capoluogo siciliano.



A causa dell’incidente si sono formate lunghe code di auto.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo per Scillato.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas per regolare il traffico e indagare sull’incidente.

I sanitari del 118 hanno trasportato i feriti tra l’ospedale Civico e il Cimino di Termini Imerese.







Ancora un grave incidente sull’autostrada Palermo Catania. Una vettura con a bordo marito e moglie è finita su un cantiere dell’Anas nei pressi di Scillato.La stessa vettura dopo lo scontro con il mezzo dell’Ente delle Strade è finita di nuovo nella carreggiata ed è stata colpita dalla vettura che procedeva nella stessa direzione verso Palermo. Il bilancio è di tre feriti e tre mezzi distrutti.



L’autostrada è chiusa e si esce a Tremonzelli per rientrate dopo lo svincolo di Scillato.

Il traffico in quella zona è paralizzato sull’autostrada A19 Palermo – Catania in direzione del capoluogo siciliano.



A causa dell’incidente si sono formate lunghe code di auto.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo per Scillato.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas per regolare il traffico e indagare sull’incidente.

I sanitari del 118 hanno trasportato i feriti tra l’ospedale Civico e il Cimino di Termini Imerese.







News Successiva Grave incidente sulla Palermo-Catania, auto vola dal cavalcavia: giovane in gravi condizioni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews