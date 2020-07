Cronaca 351

Auto parcheggiate al lungomare di Gela prese di mira da un ventenne: arrestato per furto aggravato

Il giovane, Davide Ferracane, è stato bloccato dalla polizia nei pressi della "Piazza Tre Porte". Al ventenne sono stati concessi i domiciliari

Redazione

28 Luglio 2020 10:12

La; Squadra Investigativa del commissariato di Gela, nell'ambito dei servizi mirati al contrasto dell'attività predatoria predisposta dal Questore di Caltanissetta nel periodo estivo, nei pressi di quella Piazza Tre Porte sita sul lungomare Federico II di Svevia, luogo di parcheggio delle autovetture in prossimità delle spiagge, ha proceduto all'arresto nella flagranza di reato di FERRACANE Davide Antonio Rocco classe 2000, per furto aggravato su cose esposte alla pubblica fede e tentato furto con violenza sulle cose. Nella fattispecie sono state fatte oggetto di reato due autovetture, regolarmente parcheggiate. Dopo le formalità di rito, FERRACANE Davide Antonio Rocco è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dal P.M. di turno.

