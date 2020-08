Cronaca 312

Auto in fiamme, tre giovani tra i 16 e i 20 anni in ospedale: sono in prognosi riservata

E' successo lungo la statale 113, nei pressi di Carini. I tre ragazzi erano a bordo di una Toyota Yaris

Redazione

25 Agosto 2020 16:06

Tre giovani sono finiti in ospedale dopo che la loro auto è andata in fiamme sulla statale 113 nei pressi di Carini (Pa). A bordo di una Toyota Yaris c'erano tre ragazzi di 16, 18 e 20 anni. Sono intervenuti i vigili del fuoco. I tre sono stati portati in codice rosso all'ospedale Villa Sofia. La più grave è la giovane di 18 anni ricoverata al Trauma Center e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Le indagini sull'accaduto sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi tecnici.

