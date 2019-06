Cronaca 2556

Auto in fiamme sulla statale Gela - Caltanissetta, incendio distrugge una Bmw: traffico paralizzato

A bordo della macchina c'erano cinque persone che hanno fatto in tempo a scendere dalla macchina. L'incendio si è verificato nei pressi del bivio per Riesi

Redazione

16 Giugno 2019 16:06

Traffico bloccato sulla strada statale 626 che collega Gela a Caltanissetta per un’auto in fiamme. Le fiamme si sono sprigionate da una Bmw a bordo della quale viaggiavano cinque persone. Tutti gli occupanti dell’auto, hanno fatto in tempo, per fortuna, a scendere dalla macchina prima che venisse avvolta completamente dalle fiamme. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. Il traffico è stato deviato in altra direzione. L’incendio si è verificato quando l’auto si trovava al km. 29, nei pressi del bivio per Riesi.

