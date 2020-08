Cronaca 867

Auto in fiamme a Tremonzelli, nuovo misterioso incendio nella "galleria maledetta"

Fortunatamente i passeggeri sono riusciti a sfuggire al rogo trovando riparo, appena in tempo, in una piazzola di sosta

Redazione

06 Agosto 2020 08:06

Continua la scia di strani fenomeni all’interno della galleria di Tremonzelli. Nota come la “galleria maledetta” o “galleria del mistero”, all’interno della Tremonzelli, sull’autostrada A19 che collega Palermo e Catania, negli anni si sono susseguiti eventi quasi paranormali legati a guasti alle auto, incidenti e persino incendi di camion e tir senza cause evidenti, tanto da alimentare nel tempo teorie complottiste.L’ultimo nel primo pomeriggio di ieri. Un’auto è andata improvvisamente in fiamme mentre percorreva la galleria. Fortunatamente i passeggeri sono riusciti a sfuggire al rogo trovando riparo, appena in tempo, in una piazzola di sosta.

Sul posto sono intervenuti, e si trovano tuttora, i vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme che hanno distrutto completamente il veicolo, insieme al personale Anas impegnato a regolamentare il traffico di mezzi

Sia all’ingresso che all’uscita della galleria si sono infatti formate lunghe code con relativi disagi per gli automobilisti. (Valentina Grasso, Gds.it)



