Cronaca 905

Auto finisce in una scarpata sulla Gela-Niscemi: anziano trasportato al Sant'Elia

L'uomo si stava recando in campagna con una bombola in auto che, per fortuna, non è esplosa nell'impatto

Rita Cinardi

06 Luglio 2020 08:11

Incidente autonomo questa mattina sulla Sp10, la strada che porta da Gela a Niscemi. Un uomo di 78 anni G.P., di Niscemi, ha perso il controllo della sua auto finendo in una scarpata. L'uomo si stava recando in campagna con una bombola in auto che, per fortuna, non è esplosa nell'impatto. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta, atterrato in un maneggio nelle vicinanze. I soccorritori hanno trasportato il 78enne all'ospedale Sant'Elia dove sono stati riscontrati traumi al torace e all'addome. L'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento per lesioni al fegato e all'intestino. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione.

