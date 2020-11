Cronaca 1606

Auto contro una mucca: due giovani fidanzati muoiono alle porte di Bronte

L’auto si è ribaltata più volte e i corpi dei due giovani sono stati scaraventati lontano dalla vettura, a circa 300metri dal luogo dello schianto

Redazione

02 Novembre 2020 11:26

Incidente mortale la scorsa notte alle porte di Bronte. Vittime due fidanzati di 20 e 21 anni, Matteo Pappalardo e Fabiana Basile, mentre un altro giovane è rimasto ferito. E’ accaduto sulla strada statale tra Bronte e Randazzo.Secondo una prima ricostruzione, un ventiquattrenne alla guida di una Lancia Delta ha investito una mucca che si trovava lungo la carreggiata, al km 174,400, nel tratto tra il bivio per Maletto e il casello Mangiasarde. Trasportato all’ospedale di Bronte, è stato medicato per ferite leggere. Durante le operazioni di recupero della vettura, una Opel Corsa che viaggiava ad alta velocità ha investito l’animale ancora sul ciglio della strada, finendo contro il carro attrezzi in quel momento impegnato nel recupero della Lancia Delta. Nell’impatto violentissimo hanno perso la vita il conducente e la fidanzata. L’auto si è ribaltata più volte e i corpi dei due giovani sono stati scaraventati lontano dalla vettura, a circa 300metri dal luogo dello schianto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. La Procura di Catania ha disposto la restituzione delle salme ai familiari.



Incidente mortale la scorsa notte alle porte di Bronte. Vittime due fidanzati di 20 e 21 anni, Matteo Pappalardo e Fabiana Basile, mentre un altro giovane è rimasto ferito. E’ accaduto sulla strada statale tra Bronte e Randazzo.Secondo una prima ricostruzione, un ventiquattrenne alla guida di una Lancia Delta ha investito una mucca che si trovava lungo la carreggiata, al km 174,400, nel tratto tra il bivio per Maletto e il casello Mangiasarde. Trasportato all’ospedale di Bronte, è stato medicato per ferite leggere. Durante le operazioni di recupero della vettura, una Opel Corsa che viaggiava ad alta velocità ha investito l’animale ancora sul ciglio della strada, finendo contro il carro attrezzi in quel momento impegnato nel recupero della Lancia Delta. Nell’impatto violentissimo hanno perso la vita il conducente e la fidanzata. L’auto si è ribaltata più volte e i corpi dei due giovani sono stati scaraventati lontano dalla vettura, a circa 300metri dal luogo dello schianto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. La Procura di Catania ha disposto la restituzione delle salme ai familiari.



Imbratta la marna di Punta Bianca: denunciato dai carabinieri un uomo di Favara

News Successiva Oggi il nuovo Dpcm, ipotesi coprifuoco alle 21 e spostamenti limitati per gli over 70

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare