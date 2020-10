Cronaca 1728

Auto contro muro sulla Palermo-Catania: a bordo due parroci, uno è in gravi condizioni

L'incidente si è verificato in direzione Palermo all'altezza dello svincolo per Resuttano

Redazione

17 Ottobre 2020 09:39

Incidente autonomo questa mattina sulla A19 all'altezza dello svincolo per Resuttano, in direzione Palermo. Due parroci, provenienti da Acireale e diretti a Palermo, erano a bordo di una Opel Corsa quando il conducente, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto che è finita contro un muro. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Caltanissetta e l'elicottero del 118. Il conducente, che è rimasto gravemente ferito, è stato intubato e trasportato al Civico di Palermo in codice rosso. L'incidente è avvenuto su un tratto di strada attualmente a doppio senso di marcia. Il traffico veicolare è rimasto bloccato per diverso tempo. (Foto Seguo News)



Incidente autonomo questa mattina sulla A19 all'altezza dello svincolo per Resuttano, in direzione Palermo. Due parroci, provenienti da Acireale e diretti a Palermo, erano a bordo di una Opel Corsa quando il conducente, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto che è finita contro un muro. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Caltanissetta e l'elicottero del 118. Il conducente, che è rimasto gravemente ferito, è stato intubato e trasportato al Civico di Palermo in codice rosso. L'incidente è avvenuto su un tratto di strada attualmente a doppio senso di marcia. Il traffico veicolare è rimasto bloccato per diverso tempo. (Foto Seguo News)



Caltanissetta. "Siete servi del potere": giovane urla contro gli agenti che lo invitavano a indossare la mascherina. Denunciato

News Successiva Caltanissetta, magistrato positivo al coronavirus: è il secondo caso al Palazzo di Giustizia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare