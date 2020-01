Politica 299

Aumento tariffe Tari: la Lega Caltanissetta scende in piazza per protestare

Il sit in in corso Vittorio Emanuele è previsto per sabato 11 gennaio alle ore 18

Redazione

10 Gennaio 2020 14:59

Sabato 11 gennaio alle ore 18.00 La lega Caltanissetta scende in piazza per protestare contro l’aumento della Tari messa in atto dal Sindaco Gambino con la delibera della Giunta Comunale del 31 dicembre 2019 .Per stare al fianco dei cittadini nisseni - dichiara Patrizia Battello Coordinatrice Cittadino della Lega a Caltanissetta - abbiamo deciso di dare vita ad un sit in in Corso Vittorio Emanuele e raccogliere i malumori degli abitanti di Caltanissetta che vorranno protestare contro questi aumenti e ci daremo da fare a raccogliere le firme per dire no aumento Tari #STOPAUMENTOTARI. La Lega in Città continua a strutturarsi così come in altri paesi della Provincia con la nascita di nuove sezioni, in grado di stare in linea con le direttive nazionali tracciate dal nostro Capitano Matteo Salvini e sempre al seguito del nostro Commissario Regionale Stefano Candiani. Appuntamento quindi sabato 11 gennaio dalle ore 18.00 in Corso Vittorio Emanuele. Patrizia Battello

