Politica 534

Aumento Tari a Caltanissetta, Pagano e Aiello ai consiglieri M5S: "Ribellatevi! La Lega pronta ad accogliervi"

"Vogliamo difendere i nostri concittadini - ha detto il deputato nazionale della Lega - da questa protervia e superficialità del sindaco Gambino"

Rita Cinardi

11 Gennaio 2020 18:02

"E' un po' complicato difendersi sull'aumento della Tari così come sta facendo il sindaco Roberto Gambino ma dire che 70 euro sono nulla rispetto a un bilancio familiare è veramente offensivo nei confronti della città". Lo ha detto questa mattina, a margine della conferenza stampa organizzata dalla Lega Caltanissetta - Salvini Premier in merito all'aumento della Tari, l'onorevole Alessandro Pagano. "Stiamo parlando della città, ahimè, più povera di Italia. Che vive una situazione di grande disagio, dove 70 euro che si vanno a sommare a tutte le tasse e le spese che gravano sui bilanci familiari, stanno sconvolgendo ulteriormente, non solo da un punto di vista economico ma anche psicologicamente i nostri cittadini. Siamo qui - ha continuato il deputato nazionale della Lega - per dare solidarietà a loro e dire che Gambino non deve nella maniera più assoluta utilizzare frasi del genere. La politica scellerata del Movimento 5 Stelle ormai la conosciamo bene, si stanno divertendo a mostrare il peggio di loro stessi e mostrando contraddizioni segno di una mancanza di progettualità, di idee, di coerenza, di serietà. Non c'è un posto, dal comune più piccolo alla capitale d'Italia, per arrivare al governo nazionale dove non stiano mostrando i loro limiti. Ma che almeno non offendano la gente. Questo è inaccettabile e ci sentiamo di difendere i nostri concittadini rispetto a questa protervia e superficialità del sindaco. I cittadini non possono essere mortificati due volte. Se la differenziata non funziona, evidentemente bisogna modificare qualcosa. E' evidente quindi che anche le politiche nazionali del M5S sono inadeguate. La differenziata funziona nelle piccole città dove tutto è a misura d'uomo. Nelle grandi città è dimostrato che le cose non vanno per nulla bene. E comunque se uno fa la differenziata deve essere premiato non punito. E' arrivato il momento di cambiare le politiche anche da un punto di vista ambientale. Copenaghen è la città più verde d'Europa e ha il termovalorizzatore al centro della città, perché ormai quelli di ultima generazione non inquinano per nulla. Brescia ha un termovalorizzatore in centro, la Lombardia ne ha 13. Stiamo parlando di cose che ormai sono la regola, tranne in posti dove amministrano i 5 Stelle. E' arrivato il momento di cambiare. Ultimo elemento: i consiglieri comunali di maggioranza del Movimento 5 Stelle sono stati informati esattamente come quelli di opposizione, tramite giornale. E' offensivo per un consigliere d'opposizione, ma è gravissimo per quelli di maggioranza. Ma cosa aspettano a protestare. Ecco penso che la dignità valga sopra ogni altra cosa e la Lega è pronta ad accogliere coloro che in segno di protesta nei confronti del loro partito decidano di approdare ad un partito che della buona amministrazione ha fatto una bandiera". L'invito ai consiglieri di maggioranza di aderire alla Lega è stato fatto anche dal consigliere comunale del partito salviniano Oscar Aiello. "C'è tanto imbarazzo tra i consiglieri del M5S che hanno appreso di questo aumento scellerato della Tari dalla stampa - ha detto Aiello - non sapevano nulla, così come gli altri. Faccio loro un appello, non ratificate la scelta del sindaco Gambino, non comportatevi da 'Yes man', non abbassate la testa. La città non può permettersi questo aumento spropositato del 25% e ribadisco il concetto che, se non siete soddisfatti del vostro partito, è venuto il momento di prendere le distanze. La Lega è pronta ad accogliere chi non si riconosce più in quella politica succhiasoldi del M5S".

