Attività estive per bambini e adolescenti: il Comune di Caltanissetta emana avviso pubblico

A tal proposito giorno 16 luglio, alle ore 16, sarà possibile prendere parte all'incontro on line di presentazione

Redazione

14 Luglio 2020 13:04

Pubbicato sul sito del Comune di Caltanissetta un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Soggetti che intendono presentare un progetto di attività estiva per bambini e adolescenti da realizzare sul territorio comunale – ai sensi delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Per scaricare la documentazione è possibile collegarsi a questo link https://www.comune.caltanissetta.it/informazioni/direzione-vii-servizi-sociali/



A tal proposito giorno 16 luglio, alle ore 16, sarà possibile prendere parte all'incontro on line di presentazione del progetto collegandosi a questo link https://meet.jit.si/centriestivi020



