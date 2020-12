Salute 690

Attivato il servizio di Pneumologia negli ambulatori di Sommatino e Riesi

Il servizio, già attivo da alcune settimane nelle ore pomeridiane, e precisamente il martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Sommatino e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Riesi, sarà svolto dal Dott. Giuseppe Giarratano

Redazione

18 Dicembre 2020 20:30

Per la prima volta, nella storia dei poliambulatori di Sommatino e Riesi, è stato attivato il servizio di pneumologia.

A darne notizia è l' Assessore alla Sanità del comune di Sommatino Angela Cocita grazie alla quale, per un costante interessamento, è riuscita ad ottenere l' attivazione di questo importante servizio per i cittadini di Sommatino e Riesi.

Il servizio, già attivo da alcune settimane nelle ore pomeridiane, e precisamente il martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Sommatino e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Riesi, sarà svolto dal Dott. Giuseppe Giarratano Specialista Pneumologo, molto apprezzato per la sua esperienza e professionalità dalla cittadinanza.

Sono molto soddisfatta - dichiara l' Assessore Angela Cocita - per questo servizio ottenuto grazie ad un mio interessamento e del mio amico Prof. Angelo Bellina di Riesi, per dotare i poliambulatori di Sommatino e Riesi di un servizio così importante come quello della pneumologia.

Per la prima volta a Sommatino e Riesi sarà attivato il servizio di Pneumologia, a testimonianza di un impegno serio e proficuo.

Voglio ringraziare veramente di cuore a nome mio e delle due comunità di Sommatino e Riesi, per la preziosa collaborazione il Direttore dell' ASP di Caltanissetta il Dott. Alessandro Caltagirone nell' aver accolto la nostra richiesta di dotare i comuni di Sommatino e Riesi di questo importante servizio indispensabile per la comunità.

Un ringraziamento lo voglio rivolgere al Dott. Giuseppe Giarratano per la sua disponibilità professionale nel collaborare in futuro su alcune iniziative con la nostra amministrazione comunale ed un ringraziamento va al mio amico Prof. Angelo Bellina di Riesi per la preziosa collaborazione.

Lavoreremo insieme a tutta l' amministrazione affinché il nostro poliambulatorio sia sempre più arricchito di servizi in modo da dare opportunità a tutta la cittadinanza.

Per la prima volta, nella storia dei poliambulatori di Sommatino e Riesi, è stato attivato il servizio di pneumologia.

A darne notizia è l' Assessore alla Sanità del comune di Sommatino Angela Cocita grazie alla quale, per un costante interessamento, è riuscita ad ottenere l' attivazione di questo importante servizio per i cittadini di Sommatino e Riesi.

Il servizio, già attivo da alcune settimane nelle ore pomeridiane, e precisamente il martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Sommatino e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Riesi, sarà svolto dal Dott. Giuseppe Giarratano Specialista Pneumologo, molto apprezzato per la sua esperienza e professionalità dalla cittadinanza.

Sono molto soddisfatta - dichiara l' Assessore Angela Cocita - per questo servizio ottenuto grazie ad un mio interessamento e del mio amico Prof. Angelo Bellina di Riesi, per dotare i poliambulatori di Sommatino e Riesi di un servizio così importante come quello della pneumologia.

Per la prima volta a Sommatino e Riesi sarà attivato il servizio di Pneumologia, a testimonianza di un impegno serio e proficuo.

Voglio ringraziare veramente di cuore a nome mio e delle due comunità di Sommatino e Riesi, per la preziosa collaborazione il Direttore dell' ASP di Caltanissetta il Dott. Alessandro Caltagirone nell' aver accolto la nostra richiesta di dotare i comuni di Sommatino e Riesi di questo importante servizio indispensabile per la comunità.

Un ringraziamento lo voglio rivolgere al Dott. Giuseppe Giarratano per la sua disponibilità professionale nel collaborare in futuro su alcune iniziative con la nostra amministrazione comunale ed un ringraziamento va al mio amico Prof. Angelo Bellina di Riesi per la preziosa collaborazione.

Lavoreremo insieme a tutta l' amministrazione affinché il nostro poliambulatorio sia sempre più arricchito di servizi in modo da dare opportunità a tutta la cittadinanza.

News Successiva Rapporto Legambiente, picco di pesticidi nella frutta: ecco quella che ne contiene di più

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare