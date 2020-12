Cronaca 222

Attira una donna in uno stanzino e tenta di violentarla, giovane arrestato a Enna

Soltanto le urla disperate della donna hanno messo in fuga l'autore del reato

Redazione

02 Dicembre 2020 08:45

La polizia ha arrestato un ennese per tentata violenza sessuale. Il giovane per attirare la donna in un luogo appartato ha manomesso il contatore dell'energia elettrica. Non appena la vittima è entrata nello stanzino, l'uomo l'ha aggredita.Soltanto le urla disperate della donna hanno messo in fuga l'autore del reato. Fondamentale la collaborazione di alcuni giovani che hanno permesso alla squadra mobile di Enna di individuare in brevissimo tempo l'autore della violenza.



