Cronaca 173

"Atti sessuali con il figlio di 4 anni": boss condannato a 11 anni di carcere

Il piccolo veniva anche costretto a masturbarsi davanti agli altri appartenenti al clan

Redazione

14 Dicembre 2019 09:24

Il figlio aveva solo 4 anni ma veniva esibito come un trofeo e simbolo di virilità ad altri appartenenti al clan e costretto anche a masturbarsi davanti a loro. La vicenda è stata raccontata dal Giornale di Sicilia nel 2017. Il piccolo, figlio di un boss di Santa Maria di Gesù veniva portato in giro nella notte dal padre, con l'obiettivo di importunare le prostitute.Per lui il sostituto procuratore Ilaria De Somma ha chiesto una condanna a 11 anni di reclusione per atti sessuali su minore. (Gds.it)



