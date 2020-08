Cronaca 67

Attenzione alla truffa del falso audio Microsoft : potrebbe trattarsi di potenziali Trojan

Lo "Sportello dei Diritti": "se ricevi quest’audio spegni il pc, riaccendilo, aggiorna l’antivirus e per sicurezza cambia le password"

Redazione

04 Agosto 2020 09:35

L’ultima pericolosa truffa online è stata segnalata nelle scorse ore dalla Polizia Postale e noi dello “Sportello dei Diritti” riteniamo utile rilanciare l’allerta per invitare i cittadini a prestare attenzione ad un nuovo tipo di frode che potrebbe interessare chiunque possieda un pc. In tal senso è eloquente il post sulla sua pagina Facebook del Commissariato con il video che riproduce l’audio truffa: “Se mentre navighi o quando accendi il pc si aprono finestre di alert per potenziali Trojan che hanno compromesso il tuo computer e ti invitano a chiamare un numero verde, NON FARLO. Si tratta di una nuova tipologia di truffa con un falso messaggio audio di Microsoft.Basta spegnere il computer. Aggiornare l’antivirus e fare la scansione dei file. Per sicurezza cambiare anche le password dei propri profili. Ascolta l’audio truffa e fai attenzione:”.Si tratta di una nuova modalità di frode online che merita la più ampia conoscenza tra la platea del pubblico potenzialmente interessato, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Questa volta è attraverso un audio che si tenta di approfittare dei cittadini, ingenerando preoccupazione e, quindi, una reazione istintiva che è quanto di più sbagliato si possa fare. Come per le precedenti segnalazioni, ricordiamo a tutti di seguire i consigli della Polizia Postale ed evitare di seguire le indicazioni dei malintenzionati che inventano e utilizzano questi metodi truffaldini.

