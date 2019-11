Cronaca 107

Attentato incendiario a Niscemi, danneggiato un distributore automatico di un esercizio commerciale

Dalle indagini del commissariato di Niscemi, è emerso che almeno tre persone erano presenti sul luogo dell'incendio

Redazione

09 Novembre 2019 12:20

Questa mattina presso il Commissariato di P.S. di Niscemi il titolare di un esercizio commerciale di quel centro ha denunciato il danneggiamento del distributore automatico posto all’esterno della propria attività a causa di un incendio appiccato la scorsa notte.

Le indagini subito avviate hanno già accertato che almeno due persone hanno assistito all’azione dell’individuo che ha appiccato le fiamme ma che nessuno ha dato avviso al 112 NUE, così come un terzo soggetto che pure si è premurato di spegnerle. Questo comportamento omertoso non ha consentito l’immediato avvio delle indagini.

Le investigazioni del Commissariato di P.S., coordinate della Procura della Repubblica di Gela, per addivenire alla individuazione del responsabile consentono fin d’ora di escludere che questo episodio delittuoso sia da addebitare alla criminalità organizzata. (Foto archivio)

Questa mattina presso il Commissariato di P.S. di Niscemi il titolare di un esercizio commerciale di quel centro ha denunciato il danneggiamento del distributore automatico posto all’esterno della propria attività a causa di un incendio appiccato la scorsa notte.

Le indagini subito avviate hanno già accertato che almeno due persone hanno assistito all’azione dell’individuo che ha appiccato le fiamme ma che nessuno ha dato avviso al 112 NUE, così come un terzo soggetto che pure si è premurato di spegnerle. Questo comportamento omertoso non ha consentito l’immediato avvio delle indagini.

Le investigazioni del Commissariato di P.S., coordinate della Procura della Repubblica di Gela, per addivenire alla individuazione del responsabile consentono fin d’ora di escludere che questo episodio delittuoso sia da addebitare alla criminalità organizzata. (Foto archivio)

News Successiva Niscemi, il Muos è pronto ad entrare in azione. Gli attivisti: "Non ci fermeremo, la nostra guerra proseguirà"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews