Ato rifiuti, il sindaco di Riesi propone il gelese Sauna come commissario. Greco: "No alle vecchie logiche politiche"

Il primo cittadino si chiede se dietro al nome avanzato dal sindaco di Riesi, ci siano dei politici che in realtà curano solo i loro interessi personali

Redazione

09 Settembre 2020 10:05

La scelta da parte del sindaco di Riesi di proporre come commissario liquidatore dell'ATO Rifiuti il gelese dr. Sauna mi meraviglia non poco. Da un Sindaco di Riesi, che avrà messo piede a Gela si e no due o tre volte, mi sarei aspettato, per una carica così importante e delicata, quantomeno di essere preventivamente consultato.Aver preferito, invece, annunciare, a sorpresa e inaspettatamente, il nome del professionista gelese mi fa pensare ad un piano ben studiato e minuziosamente orchestrato, al fine di garantire un certo potere e dei vantaggi a favore di qualche gruppo o area politica.

Trovo anche strano che il Sindaco di Niscemi abbia condiviso le posizioni del suo collega di Riesi. Lo trovo strano e paradossale, e sotto certi aspetti persino inquietante, perchè cercare di impedire al comune capofila di indicare, dopo la disastrosa esperienza di Panebianco, un professionista del calibro di Lucisano appare come un tentativo di delegittimare il ruolo centrale e ineludibile del Sindaco della città più grossa della provincia.

Inoltre, con la scelta del professionista gelese si entra in dinamiche tese ad intorbidire ed inquinare rapporti civici ed istituzionali di cui la mia città sente, invece, un gran bisogno.

Voglio ricordare poi ai miei due intorlocutori che tocca al Sindaco di Gela assumersi la responsabilità della gestione in un ambito che, negli anni, è stato al centro di vicende discutibili sotto molti punti di vista. Tocca al Sindaco di Gela, il solo a conoscere le dinamiche della propria città, avanzare delle proposte e dare delle direttive che tengano conto di tutti gli aspetti legali in grado di superare vecchi schemi e sorpassate logiche politiche.

Faccio fatica a comprendere le ragioni che hanno spinto il Sindaco di Riesi, con la condivisione del Sindaco di Niscemi, a proporre un professionista gelese. Non vorrei che dietro tale scelta ci fossero dei politici di Gela che hanno a cuore i propri interessi e non quelli della città. Sinceramente, quella del Sindaco di Riesi è una mossa che non mi aspettavo e che molto mi amareggia, così come mi amareggia il silenzio del dr. Sauna che non può prestare il fianco al tentativo di mettere in difficoltà il Sindaco della sua città, impedendogli, di fatto, di agire per il bene della comunità che rappresenta. Nessuno deve, infatti, dimenticare che quello dei rifiuti è un tema molto, troppo delicato per essere affrontato e gestito con espedienti, furbastrate e finalità non sempre molto chiare e ben definite. Le lezioni del passato, in fondo, a qualcosa dovrebbero servire.



