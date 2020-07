Sport 201

Atletica leggera, il Track Club di Caltanissetta torna in pista dopo cinque mesi di fermo

Sabato scorso, nello splendido campo del Cus Palermo si è svolto un meeting regionale nel rispetto delle disposizione anti-covid

Redazione

28 Luglio 2020 20:58

Il Track Club Caltanissetta inizia a calcare le piste di Atletica Leggera dopo 5 mesi di fermo, causa Covid-19, ed inizia nello splendido campo del Cus Palermo dove sabato scorso si è disputato un meeting regionale. Le gare attualmente in programma sono limitate per evitare affollamenti e vengono effettuate soprattutto gare di corsa a discapito dei concorsi e dei lanci. I nostri atleti si sono tutti cimentati nella gara dei 200 m. ed hanno ottenuto i seguenti risultati; Francesco Terranova M/50 - 28"98. Fabio Fiorenza M/55 28"86. Enzo Galatolo M/60 29"27.Michele Dell'Utri M/60 33"40 . Ennio Madonia /65 32"41. La nostra punta di diamante Gaetano Mugavero M/55 , accreditato di un 26"54, si è purtroppo infortunato subito dopo la partenza. Speriamo che questo sia l'inizio di una stagione che ci possa fare gareggiare in sicurezza e con la gioia della partecipazione.

