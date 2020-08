Sport 142

Atletica leggera, il Track Club Caltanissetta a Enna ottiene buoni piazzamenti in diverse categorie

All'evento sportivo svoltosi a Enna, hanno preso parte oltre 120 atleti provenienti da tutta la Sicilia

Redazione

10 Agosto 2020 11:10

Si è svolto venerdì scorso presso il Campo di Atletica Leggera di Enna un importante meeting che ha visto la partecipazione di oltre 120 atleti provenienti da tutta la Sicilia e anche da oltre Stretto.I master del Track Club Caltanissetta, presenti in buon numero hanno ben figurato nelle loro categorie. Questi i risultati: nei 200 m. Enzo Galatolo M/60 - 29"94 ; Lorenzo Cascone M/50 - 31"52 ; Michele Dell'Utri M/60 - 33"78 ; ed Ennio Madonia M/65 che purtroppo non ha potuto completare la gara per un infortunio.

Nei 400 m. ottima prova di Michele Palermo M/50 con 1'01"26. Negli 800 m. Giorgio Garofalo M/55 con 2'56"54 e nei 1.500 m. ottimo esordio stagionale di Peppe Messina M/60 con 5'.59"09.

Nei 5.000 m. abbiamo Mario Zirilli M/45 con 18'49"41 ; Corrado Sillitti SM - con 20'50"07 ed infine la piacevole sorpresa di due nuovi atleti del Track che hanno inaugurato , con la gara di oggi, il loro battesimo agonistico riuscendo anche a ben figurare: Marisa Anzalone M/45 che ha chiuso con 27'19"06 e Ferdinando Aronica M/50 con 21'48"08. Da segnalare anche la bella prestazione di Antonino Di Gangi ,che gareggia per l'Atletica Caltanissetta nella categoria Ragazzi, che segnato un bel 8"98 nel 60 m. anche lui all'esordio nelle gare su pista.



