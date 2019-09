Cronaca 223

Assolto l'ex sindaco di Montedoro Federico Messana, era accusato di aver realizzato una discarica abusiva

A trascinarlo in Tribunale, una denuncia presentata dall'associazione "Liberamente". Assolto anche un funzionario dell'ufficio tecnico

Redazione

27 Settembre 2019 16:40

L’ex sindaco di Montedoro, Federico Messana, è stato assolto dall’accusa di aver realizzato una discarica abusiva. La sentenza è stata emessa giudice monocratico Giulia Calafiore. Assolto anche il funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale Rosario Sciandra. Messana, assistito dall’avvocato Antonio Campione, era finito nei guai per una denuncia presentata dall’associazione Liberamente, che alle elezioni del 2013 aveva presentato un candidato opposto a lui e aveva perso. L’accusa sosteneva che nell’area intorno all’ex depuratore, dismesso da anni e passato nella proprietà di Caltacqua, il Sindaco avesse dato l’ordine ai dipendenti comunali di conferire rifiuti, anche speciali. Durante il processo è tuttavia emerso che il sindaco non avesse mai dato quest’ordine, ma solo quello di fare riparare le buche stradali con materiale inerte che gli operai appoggiavano momentaneamente in quell’area. È altresì emerso che l’area era in custodia a Caltacqua e non al Comune da anni, per cui i rifiuti trovati dalla Polizia Giudiziaria in occasione del sequestro che ha preceduto il processo sono stati verosimilmente lasciati da cittadini poco educati e irrispettosi delle norme.

