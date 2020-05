Sport 229

Associazioni sportive sociali italiane, il nisseno Simone Cusimano sarà il referente per Caltanissetta

Cusimano si occuperà di curare le attività e essere punto di riferimento per l’Eps (Ente di Promozione Sportiva) nella città di Caltanissetta

30 Maggio 2020 16:16

Continua l’espansione del Comitato Provinciale ASI di Caltanissetta sotto la guida del Delegato Salvatore Spinello.Entra in squadra Simone Cusimano, nisseno D.O.C, che si occuperà di curare le attività e essere punto di riferimento per l’EPS (Ente di Promozione Sportiva) nella città di Caltanissetta.

L’ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) è uno dei principali Enti riconosciuto dal CONI , come si legge sul sito ufficiale, è da sempre impegnata a promuovere e diffondere lo sport e i valori ad esso collegati e nel tempo ha anche allargato il suo raggio di azione ed oggi opera con professionalità anche in ambito culturale, in quello della promozione sociale, nel settore del turismo e dell’ambiente.

Simone Cusimano, che vanta un trascorso in diverse società di Futsal Nisseno afferma “ sono contento di iniziare questa nuova avventura all’interno di un ente così importante. Stiamo vivendo un periodo difficile in tutti gli ambiti e lo stesso vale, purtroppo, per lo sport, in particolare quello dilettantistico e amatoriale. Sarà, pertanto, sfidante raggiungere determinati target che ci siamo prefissati, occorrerà tanta passione e abnegazione. Per gettare le basi ritengo sia fondamentale tentare di instaurare, sin da subito, un rapporto di cooperazione tra le varie realtà locali sportive coinvolgendo i rappresentanti di tutte le discipline, anche le meno conosciute, per provare a rilanciare lo Sport, in primis in ambito locale. Ci prendiamo l’impegno di riservare particolare attenzione ai settori giovanili e agli impianti sportivi che sono convinto abbiano grosse potenzialità. Mi metterò a lavoro con la massima umiltà, provando a dare un piccolo contributo all’ ASI e alla mia città”.

Tanti i Servizi offerti dall’ASI e le attività che la stessa si propone di portare avanti che non riguardano solo lo sport e che verranno presentate, nelle prossime settimane, alle Associazioni sportive e del terzo settore che operano sul territorio.



