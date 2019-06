Eventi 276

Associazione culturale "Aldo Moro", convegno in occasione del quarantennale

L'associazione è stata inaugurata nel 1979 dal presidente della Regione Mattarella. Per l'occasione, il 21 giugno, si terrà un convegno a Giardini Naxos

Redazione

19 Giugno 2019 10:25

Quest’anno ricorre il Quarantennale dell’A.C.A.M. - Associazione Culturale “Aldo Moro” di Giardini Naxos, inaugurata il 17 Marzo 1979 dal Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella che, nella presentazione del libro “Aldo Moro, il cristiano, l’intellettuale, politico” (Editrice AVE Roma, 1987) definiva il Presidente della Democrazia Cristiana come <<un segno dei tempi: manifesta quanto possa produrre la libera e spontanea iniziativa delle energie sociali>>.Gli eventi culturali che si sono succeduti dall’anno 1979 sino all’anno 1993 rappresentano un vissuto considerevole per la Città di Giardini Naxos e per l’intera Regione: per queste motivazioni, l’Amministrazione Comunale di Giardini ha deciso di assumerli nel proprio patrimonio culturale affinché la loro memoria non si perda e sia offerta oggi, ed in futuro, come stimolo a ricercare soprattutto nell’educazione civica e culturale dei giovani la premessa reale per il futuro migliore della Comunità.

La ricorrenza dell’inaugurazione dell’A.C.A.M. sarà celebrata con un Convegno che si pregia della convinta adesione del Presidente della Repubblica Onorevole Sergio Mattarella ed il Patrocinio del Presidente della Regione Siciliana Onorevole Nello Musumeci, che avrà luogo proprio nella Città di Giardini Naxos il 21 Giugno 2019, alle ore 17.30, presso la Sala Congressi del RG Naxos Hotel.

Il programma del Convegno prevede, tra l’altro, una Mostra fotografica e documentale dei trentaquattro eventi culturali promossi nei quarant’anni dall’A.C.A.M., una prolusione di Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo di Messina, ed un discorso di Marco Damilano, Direttore del Settimanale “L’Espresso”); nell’occasione sarà presentato anche il libro celebrativo “40 anni senza Aldo Moro – L’impegno dell’Associazione Culturale Aldo Moro di Giardini Naxos – Rassegna delle attività 1979 – 1993” stampato appositamente per l’evento.

Nel dettaglio, l’iniziativa prevede (dopo l’inaugurazione della Mostra fotografica e documentale dei trentaquattro eventi culturali dal 1979 al 1993), i saluti del Prof. Pancrazio Lo Turco, Sindaco di Giardini Naxos, e dell’Onorevole Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana; si terrà, successivamente, la Relazione introduttiva da parte del Prof. Pieremilio Vasta, Presidente dell’A.C.A.M., e la prolusione su “I Cattolici Democratici tra i Soci fondatori della Repubblica Italiana” di Mons. Cesare Di Pietro.

A seguire, ancora, la commemorazione dei Soci Onorari, dei Relatori e degli Amici scomparsi dell’A.C.A.M., il discorso su “Aldo Moro e la sua attualità” da parte di Marco Damilano e la presentazione del libro che contiene la ristampa dei discorsi su Aldo Moro da parte di Calogero Colicchi, Pietro Scoppola, Leopoldo Elia, Achille Ardigò, Luigi Gui e Alberto Monticone, pubblicati nel 1988 con la presentazione di Sergio Mattarella e la prefazione di Guido Bodrato.

I lavori del Convegno, moderati dal giornalista della RAI Giuseppe Finocchiaro, si concluderanno con la consegna dell’Album celebrativo ai Relatori succedutisi o ai loro Rappresentanti.



