Assistenza in digitale, la Camera di Commercio di Caltanissetta potenzia il supporto alle aziende

Il Punto Impresa Digitale, curato dalle Digital Promoter Cinzia Cammalleri, Mattea Labbate e Marcella Sardo, torna a promuovere l段mportanza della verifica dello stato di digitalizzazione dell段mpresa

Redazione

02 Dicembre 2020 08:23

Per vincere la crisi è indispensabile reagire a essa e impiegare nuove soluzioni. Un presupposto valido soprattutto in questo periodo di pandemia da Covid 19.La Camera di Commercio di Caltanissetta è vicina agli imprenditori attuali o futuri startupper per sostenerli nel loro percorso di resistenza alla crisi e crescita aziendale.

Il Punto Impresa Digitale, curato dalle Digital Promoter Cinzia Cammalleri, Mattea Labbate e Marcella Sardo, torna a promuovere l’importanza della verifica dello stato di digitalizzazione dell’impresa.

“Prima di capire quali azioni è necessario intraprendere bisogna monitorare lo stato di salute generale. L’indagine di assessment, consentirà di capire i punti critici e di rischiosità operativo-strategica aziendale sui quali lavorare - ha sottolineato la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura - In una società nella quale il <<distanziamento fisico>> è diventata la prassi per poter prevenire il contagio, è necessario trovare un punto di contatto nel mondo virtuale”.

L’imprenditore potrà svolgere in modo autonomo la propria autovalutazione SELFI4.0 accedendo al link https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lang=it oppure contattare l’ufficio PID alla mail segreteria.generale@cl.camcom.it per richiedere un appuntamento e avere il supporto di un Digital Promoter.

Al termine dell’indagine l’imprenditore riceverà un report finale con indicazione del livello di digitalizzazione ottenuto in ciascuno processo oggetto di analisi e suggerimenti in merito alle tecnologie e/o alle strutture tecnologiche specializzate alle quali rivolgersi per implementare le soluzioni consigliate.

L’affiancamento degli imprenditori proseguirà anche con le attività info-informative realizzate tramite webinar online ai quali poter assistere da remoto.









