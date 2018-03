Attualita 155

Assistenza ai disabili, stanziati 47 milioni di euro. Ne usufruiranno in 10 mila

Le associazioni commentano il via libera al decreto. "La situazione, dopo le nostre pressioni, sembra si stia sbloccando. Ora vedremo cosa ci aspetta per il 2018".

Redazione

09 Marzo 2018 20:57

Via libera all'assistenza per 10.180 disabili gravissimi in Sicilia. A darne notizia è una nota dell'assessorato regionale alla Sanità. Si tratta di 45,8 milioni per il 2017. "Le aziende sanitarie provinciali - si legge - hanno ultimato la ricognizione delle 31.812 istanze pervenute al 30 gennaio 2018, selezionando come idonee 10.180 domande. L’assessore alla Famiglia e ai Servizi sociali Mariella Ippolito ha firmato il decreto per impegnare la spesa in favore dei ritenuti idonei, che riceveranno così i benefici non ancora erogati al 31 dicembre 2017".L’assessore Ippolito assieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza giovedì prossimo incontreranno le associazioni dei disabili, i familiari e i delegati rappresentati, per illustrare la proposta di decreto che il presidente della Regione Nello Musumeci intende adottare.

"E’ in corso, presso l’assessorato alla Salute - si legge ancora nella nota -, lo studio di un progetto che consenta, sfruttando i Piani Nazionali per la Salute, di poter incrementare il personale delle Unità di Valutazione Multidisciplinari delle Asp, per procedere in tempi più brevi e aumentare il numero dei piani individuali di assistenza previsti dalla legge".





