Cronaca 1214

Assistente capo della polizia penitenziaria uccide moglie e figlie poi si suicida

Ha usato la pistola di ordinanza, le ragazze avevano 12 e 18 anni. Sarebbe stato lui a contattare i carabinieri dopo la strage

Redazione

12 Ottobre 2019 09:11

Tragedia a Orta Nova nel Foggiano. Un agente penitenziario di 53, Ciro Curcelli, si è suicidato dopo aver ucciso in nottata a colpi di pistola la moglie Teresa e le due figlie di 12 e 18 anni. L'orrore è accaduto in un appartamento nel centro del comune.Al momento sono pochissime le informazioni che emergono. Ma a quanto si apprende, l'uomo intorno alle due della notte ha sparato prima alla moglie di 54 anni, poi alle due figlie ed infine si è suicidato con un colpo alla testa usando la stessa arma. L'uomo è morto in ospedale mentre la moglie e le figlie sono decedute subito.

In via Guerrieri, dove è avvenuta la tragedia, stanno operando i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la vicenda. Dalle prime analisi emerge che le vittime erano a letto quando l'uomo ha fatto fuoco uccidendole. Immediatamente dopo ha chiamato i carabinieri annunciando di aver compiuto la strage. I militari nel corso della perquisizione nell'appartamento di via Guerrieri non hanno trovato biglietti o messaggi che potessero far presagire il delitto.



