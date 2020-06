Cronaca 604

Assenteismo all'Urega di Caltanissetta, Falcone: "Avevamo visto bene riorganizzando gli uffici"

L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, esprime apprezzamento per l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza

16 Giugno 2020 16:43

"Formuliamo il nostro apprezzamento nei confronti dell'impegno di Guardia di Finanza e Procura nissena volto a individuare dipendenti infedeli dell'Urega di Caltanissetta/Enna. Avevamo visto bene quando, nei mesi scorsi, il Governo Musumeci aveva avviato la riorganizzazione degli uffici proprio per evitare i bivacchi nei corridoi. Preso atto infatti di un numero sovrabbondante di dipendenti negli Urega, abbiamo ridotto del 30 per cento gli organici in tutte le province attirandoci persino le contestazioni e il malumore dei sindacati. Tre dei dipendenti che oggi risultano indagati, peraltro, erano già stati trasferiti. Anche gli altri saranno sottoposti a dei provvedimenti, in attesa che la giustizia faccia il suo corso e chiarisca le responsabilità".Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell'operazione "Ghost" condotta da Procura e Guardia di Finanza di Caltanissetta.



