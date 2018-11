Cronaca 91

Assenteismo alla Regione, potranno essere sospesi solo gli 11 dipendenti arrestati

Per gli altri 31 indagati scatta una lunga e complessa procedura che si potrebbe concludere con il licenziamento solo in caso di condanna definitiva

Redazione

28 Novembre 2018 17:31

La Regione potrà sospendere solo gli 11 dipendenti finiti ai domiciliari per assenteismo mentre per gli altri 31 indagati scatta una lunga e complessa procedura disciplinare che potrà concludersi col licenziamento solo in caso di condanna definitiva.Sul caso, come spiega Giacinto Pipitone in un articolo sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, si apre quindi una partita amministrativa che molto dipende da quella giudiziaria.

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha puntato l'attenzione sui controlli, dicendo di voler potenziare la sorveglianza. L'obiettivo è la sistemazione dei tornelli per monitorare e censire chi entra e chi esce. (Gds)



