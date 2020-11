Cronaca 52

Assembrati e senza mascherina: sanzioni a Niscemi per oltre 10mila euro. Multati 25 clienti e i gestori di due locali

I controlli sono stati effettuati nel fine settimana dagli agenti del commissariato di Niscemi nell'ambito del rispetto delle regole anti contagio

Redazione

10 Novembre 2020 10:19

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza,di Niscemi, nel corso dei servizi finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio, tra venerdì e domenica hanno elevato numerose sanzioni amministrative, per oltre diecimila euro, per mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Venerdì, presso un bar di via Mario Gori, sono state sanzionate dieci persone per inosservanza del divieto di assembramento. Sabato sera, sulla strada provinciale 31, gli agenti hanno trovato un circolo ricreativo aperto con quindici persone all’interno. Nei confronti del gestore è stata elevata la sanzione amministrativa di 400 euro, per aver violato le disposizioni contenute nel dpcm del 3 novembre 2020, che ha sospeso l’attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Gli agenti, all’interno del circolo, hanno identificato quindici persone, nei confronti delle quali sono in corso di notifica le sanzioni per violazione delle misure di contenimento al covid-19. Domenica mattina è stato sanzionato il titolare di un bar, ubicato in via Goito, poiché non ha fatto rispettare il distanziamento tra i clienti.

