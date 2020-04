Attualita 290

Assegno da 600 euro, in provincia di Caltanissetta 18mila domande. Sindacati preoccupati: "Economia in ginocchio"

E' uno dei dati emersi al termine di una video conferenza con la prefettura, parti sociali, Inps e associazione bancari italiani

Redazione

22 Aprile 2020 20:05

Importante video conferenza con la Prefettura di Caltanissetta e le parti sociali per un confronto chiesto da Cgil, Cisl e Uil con la Direzione centrale INPS e l'ABI (associazione bancari italiani).

Ecco qui le informazioni ottenute:

- 2206 pagamenti di naspi e altre 450 in pagamento entro la settimana;

- 473 domande di congedo parentale pagate;

- 18323 domande di bonus Covid assegno di 600 euro, già pagate e 14216 le restanti sono in corso verifiche;

- 413 domande di CIGO (cassa integrazione ordinaria) presentate da aziende che riguardano 2241 lavoratori operai e 674 impiegati;

- 532 imprese edili a beneficio di 848 operai, 222 impiegati;

- 208 domande di FIS (fondo integrazione salariale) da parte di aziende (settore commercio, servizi, turismo) che riguardano 38 apprendisti, 1915 operai, 595 impegnati e 21 quadri"Abbiamo chiesto - spiega il segretario provinciale della Cgil, Ignazio Giudice - ad ABI un indirizzo univoco da parte della Banche in materia di rinegoziazione prestiti e mutui, accesso al credito per i cittadini e le imprese, snellimento della procedura, blocco pagamento POS per i mesi di chiusura e storno in caso di pagamento effettuato".



