Assegno civico, 27 beneficiari impegnati a Gela nella cura e pulizia del verde pubblico

n particolare sono impegnati nella zona di via Mare, in via Rio De Janeiro ed al Villaggio Aldisio

Ventisette beneficiari dell’assegno civico sono stati impegnati dall’assessorato Servizi sociali diretto da Nadia Gnoffo in lavori socialmente utili. I cittadini sono stati suddivisi in diverse squadre e dislocati in varie zone della città per piccoli interventi di cura e manutenzione del verde pubblico. In particolare sono impegnati nella zona di via Mare, in via Rio De Janeiro ed al Villaggio Aldisio. “Con questo intervento – spiega il sindaco Lucio Greco – raggiungiamo due obiettivi: dare un contributo con l’assegno civico e dall’altro rendere decorosa la nostra città con interventi di manutenzione su decoro urbano”. L’assessore all’Ambiente Grazia Robilatte ci ha tenuto a ringraziare i lavoratori per il loro impegno.

