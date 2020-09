Cronaca 564

Assalito da uno sciame d'api nelle campagne di Marianopoli: trasportato in elisoccorso al Sant'Elia

Il cinquantenne, che manifestava i classici sintomi dello choc anafilattico, è stato trattato sul posto dagli operatori del 118 per poi essere trasportato in ospedale

Rita Cinardi

26 Settembre 2020 18:10

Paura per un cinquantenne di Marianopoli, M.F. le iniziali, che questa mattina, mentre si trovava in campagna è stato letteralmente assalito da uno sciame d'api. L'uomo punto da più di un insetto ha subito chiamato aiuto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e le persone che si trovavano con lui hanno contattato il 118. Dalla centrale di Caltanissetta, diretta da Giuseppe Misuraca, è stato inviato l'elisoccorso. Il cinquantenne, che manifestava i classici sintomi dello choc anafilattico, è stato trattato sul posto dagli operatori del 118 per poi essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove adesso è tenuto in osservazione. Le sue condizioni sono in via di miglioramento.

