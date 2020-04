Cronaca 877

"Assaltiamo i supermercati", il protagonista del video circolato sui social è stato denunciato

L'uomo, un 30enne disoccupato, è stato identificato dai carabinieri e denunciato per istigazione a delinquere

Redazione

04 Aprile 2020 20:12

Con un video postato sui social network ha invitato i cittadini di Aci Catena a manifestare oggi nella piazza principale del paese del Catanese e a "compiere razzie e danneggiamenti nei supermercati" in caso di "adeguate misure di sostegno economico per fronteggiare l'emergenza" causata dalla diffusione del Covid-19. Protagonista del filmato, che ha girato nella sua auto, e che dopo averlo diffuso ha rimosso, un 30enne disoccupato che è stato identificato dai carabinieri e denunciato per istigazione a delinquere. All'uomo è stato anche sequestrato il suo smartphone. In tale contesto, in ottemperanza a specifiche direttive del Prefetto di Catania, Claudio Sammartino, condivise dai vertici delle forze dell'ordine nell'ambito del coordinamento a livello provinciale, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio degli obiettivi ritenuti sensibili, ed in particolare di supermercati e degli esercizi commerciali destinati alla vendita di generi alimentari.

Con un video postato sui social network ha invitato i cittadini di Aci Catena a manifestare oggi nella piazza principale del paese del Catanese e a "compiere razzie e danneggiamenti nei supermercati" in caso di "adeguate misure di sostegno economico per fronteggiare l'emergenza" causata dalla diffusione del Covid-19. Protagonista del filmato, che ha girato nella sua auto, e che dopo averlo diffuso ha rimosso, un 30enne disoccupato che è stato identificato dai carabinieri e denunciato per istigazione a delinquere. All'uomo è stato anche sequestrato il suo smartphone. In tale contesto, in ottemperanza a specifiche direttive del Prefetto di Catania, Claudio Sammartino, condivise dai vertici delle forze dell'ordine nell'ambito del coordinamento a livello provinciale, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio degli obiettivi ritenuti sensibili, ed in particolare di supermercati e degli esercizi commerciali destinati alla vendita di generi alimentari.

Troppa gente a Favara per i funerali di Lorena, la ragazza uccisa dal fidanzato: aperta un'inchiesta

News Successiva L'ex ferroviere nisseno Calogero Gurrera morto per coronavirus: la città lo ricorda con affetto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare