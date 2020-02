Salute 626

Asp di Caltanissetta, via alla stabilizzazione del personale precario

Gianluca Vancheri, Cisl Fp: "E' il riconoscimento di un duro lavoro"

Redazione

21 Febbraio 2020 10:55

“Finalmente, dopo anni di attesa, e grazie al lavoro messo in campo dal sindacato e dall’attuale governance dell’Asp di Caltanissetta, i lavoratori dell’Azienda potranno essere stabilizzati. È per loro la fine di anni di precariato e di incertezza”.

A commentare così lo sblocco delle procedure di stabilizzazione è il segretario territoriale della Cisl Fp Gianluca Vancheri.

“Ringraziamo per la collaborazione e l’impegno profuso, tra gli altri, la direttrice sanitaria, Marcella Santino, e il manager Alessandro Caltagirone. La stabilizzazione – continua – non è solo la regolarizzazione di un rapporto di lavoro in alcuni casi decennale, ma un deciso passo avanti anche verso un potenziamento dei servizi offerti ai cittadini, per una sanità che sia, in futuro, più vicina ai loro bisogni e più efficace nell’azione”

“Finalmente, dopo anni di attesa, e grazie al lavoro messo in campo dal sindacato e dall’attuale governance dell’Asp di Caltanissetta, i lavoratori dell’Azienda potranno essere stabilizzati. È per loro la fine di anni di precariato e di incertezza”.

A commentare così lo sblocco delle procedure di stabilizzazione è il segretario territoriale della Cisl Fp Gianluca Vancheri.

“Ringraziamo per la collaborazione e l’impegno profuso, tra gli altri, la direttrice sanitaria, Marcella Santino, e il manager Alessandro Caltagirone. La stabilizzazione – continua – non è solo la regolarizzazione di un rapporto di lavoro in alcuni casi decennale, ma un deciso passo avanti anche verso un potenziamento dei servizi offerti ai cittadini, per una sanità che sia, in futuro, più vicina ai loro bisogni e più efficace nell’azione”

Coronavirus, tre persone contagiate in Italia: i consigli del Ministero

News Successiva Coronavirus, grave 38enne italiano ricoverato nel Lodigiano: contagiata pure la moglie e un'altra persona

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare